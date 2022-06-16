Бочкарев: ввод объектов здравоохранения в Москве в 3 раза превысил прошлогодние показатели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве площадь и мощность объектов здравоохранения, которые ввели с начала этого года, втрое превышают показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров. Для сравнения, за тот же период 2021 года были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тысячи квадратных метров суммарно", – отметил глава Стройкомплекса.

Он уточнил, что среди объектов, получивших разрешение на ввод в этом году, – больничные корпуса на 245 коек, в том числе роддом на 130 коек в Коммунарке. По его словам, в ТиНАО ввели в эксплуатацию и детско-взрослую поликлинику с женской консультацией.

"Также с начала года выдано четыре разрешения на строительство поликлиник в районах Дмитровском, Даниловском, Молжаниновском и Проспект Вернадского, которые в общей сложности смогут принимать более 2 тысяч пациентов за смену", – сказал Бочкарев.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что все районные медучреждения проектируются с учетом нового московского стандарта. Там создают безбарьерную среду, отделения для приема у профильных специалистов, а также боксы и удобные вестибюли для разделения потоков пациентов.

Войстратенко рассказал, что также масштабная реконструкция и строительство коснулись нескольких крупных федеральных мединститутов.

Ранее Бочкарев заявил, что с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов образования на 4,6 тысячи мест. Развитие социальной инфраструктуры он назвал одним из приоритетов градостроительной политики города.

Среди них – 13 детских садов на 2 415 мест, две школы на 1 650 мест и учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест. Также достроены три объекта здравоохранения, включая перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке, четыре спортивных объекта и один объект культуры.

