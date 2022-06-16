Ракова посетила крупнейший перинатальный центр РФ на базе больницы № 67 им. Ворохобова

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В столице заработал крупнейший в России перинатальный центр на базе ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, задействованный в пандемию для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы планировали открыть его в марте 2020 года, но ковид изменил наши планы. И этот центр наряду с больницей в Коммунарке принимал первых пациентов с коронавирусом. Ковид ушел на второй план, и сегодня этот центр полностью приступил к работе по своему основному профилю. В нем будет рождаться практически каждый десятый москвич. За несколько недель работы здесь уже родились более 160 малышей", – отметила она.

В центре площадью 51,7 тысячи квадратных метров будет оказываться весь комплекс медпомощи для беременных и новорожденных. Он рассчитан на 392 койки, среди которых 230 коек в акушерском стационаре, 100 коек в педиатрическом блоке, 20 коек в реанимации для взрослых и 42 койки – в реанимации для новорожденных.

Отмечается, что центр был спроектирован и построен с нуля для обеспечения высокого уровня безопасности и комфорта.

Как уточнила Ракова, учреждение в первую очередь будет специализироваться на помощи рожденным раньше срока, с экстремально низкой массой тела и различными пороками развития. Также специализированная помощь будет оказываться беременным, находящимся в группах риска. "Это, например, женщины, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, эндокринными, хирургическими патологиями и с различными травмами. У центра есть такие возможности, потому что он создан в структуре одной из ведущих многопрофильных больниц нашего города. Здесь есть возможность оказывать помощь мультидисциплинарными бригадами из специалистов практически любого профиля и одновременно как маме, так и пациенту", – пояснила заммэра.

По ее словам, более 50% новорожденных в Москве, появившихся на свет с экстремальной массой тела менее килограмма, выходили специалисты данного перинатального центра.

Уточняется, что в медучреждении представлены тысячи экземпляров различного оборудования, среди которых свыше 200 единиц тяжелой медицинской техники экспертного класса. Центр оснащен новейшими аппаратами КТ, МРТ, ангиографом, маммографом, 2 аппаратами искусственного кровообращения, 1 стационарным и тремя передвижными рентгеновскими аппаратами, 29 аппаратами УЗИ, 44 инкубаторами для интенсивной терапии, 36 мониторами пациента, 30 неонатальными мониторами пациента, 31 наркозным аппаратом и более чем 40 аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных.

Кроме того, палаты в центре маломестные, с удобной мебелью, собственными санузлами с душевыми кабинами, а также кнопками вызова медработников.

По данным заммэра, в перинатальном центре будут работать более 1,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что паллиативный центр клинической больницы имени Боткина открылся после капитального ремонта. Его широкие лечебные возможности позволяют оказывать любую медицинскую помощь по современным стандартам.

Палаты в обновленном центре оснастили потолочными рельсовыми системами для перемещения больных, установили многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами, а также телевизоры, системы вызова персонала и специальные санузлы.

