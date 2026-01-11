Форма поиска по сайту

11 января, 12:39

Общество

Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму. Сугробы достигли 39 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"После пятничных снегопадов, поднявших высоту снежного покрова в столичном регионе до максимальных отметок с начала нынешней зимы, за прошедшие сутки снег начал оседать и уплотняться, однако небольшие осадки, отмечавшиеся в течение субботы, смогли где-то удержать его высоту на прежнем уровне, а кое-где и немного повысить", – отметил он.

По словам синоптика, базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала 37 сантиметров снега при норме в 25. В Тушине высота покрова составила 39 сантиметров, а в ТиНАО – 44.

При этом на территории Подмосковья снежный покров меняется от 30 сантиметров в Дмитрове и Наро-Фоминске до 50 сантиметров в Черустях.

"Сегодня высота снежного покрова изменится мало, а в понедельник очередной южный циклон повысит ее на два – четыре сантиметра", – добавил Леус.

9 января в Москве был обновлен суточный рекорд количества осадков. За сутки выпало 42% месячной нормы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал прошедший снегопад рекордным за последние 56 лет.

Городские службы продолжают ликвидировать его последствия. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.

Метель ожидается в Москве

