Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", – говорится в сообщении.

В столице также работает снегоуборочная и погрузочная техника. В связи с этим автомобилистов попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.



В течение всего дня будет проводиться очистка от снега и наледи крыш многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.



9 января в Москве был обновлен суточный рекорд количества осадков. За сутки выпало 42% месячной нормы. Высота сугробов достигла 38 сантиметров.

Аэропортовые службы были переведены в усиленный режим работы. За 10 января гавани Московского региона смогли обслужить около 1 000 рейсов. Минтранс уточнил, что вещи пассажирам доставляют сотрудники компании "Аэрофлот" и аэропорта Шереметьево.

