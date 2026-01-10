Около 1 тыс рейсов обслужили аэропорты Московского региона с начала суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 1 000 рейсов обслужили аэропорты Московского региона с начала суток. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

По данным ведомства, с 14:00 до 16:00 гавани Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 130 рейсов.

"Из них более половины – 67 рейсов – обслужил на прилет и вылет Шереметьево. Ситуация с выдачей багажа в крупнейшей воздушной гавани нормализована", – говорится в сообщении.

Минтранс уточнил, что вещи пассажирам доставляют сотрудники компании "Аэрофлот" и аэропорта Шереметьево.

Как подчеркнуло ведомство, влияние на работу транспорта столичного региона 8 и 9 января оказал самый большой снегопад за 50 лет. За сутки выпало 42% месячной нормы осадков.

При этом до среды, 14 января, в Москве может выпасть до 12 сантиметров снега. В настоящее время в городе ведутся масштабные работы по ликвидации последствий непогоды, в них задействованы около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц коммунальной техники.

В свою очередь, "Аэрофлот" намерен полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в аэропорту Шереметьево к 08:00 в воскресенье, 11 января. Компания подчеркнула, что продолжает работу по стабилизации расписания рейсов.

