До 12 сантиметров снега может выпасть в Москве к 14 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 12 сантиметров снега может выпасть в Москве до среды, 14 января. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействованы около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц коммунальной техники", – подчеркнул он.

В этом сезоне в столице работают свыше 50 стационарных снегосплавных пунктов. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Принцип действия пунктов основан на применении тепла сточных вод для плавления снежной массы.

Как рассказал Бирюков, снег сбрасывают в приемный бункер с сепараторами-дробилками для измельчения, после чего он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

При этом особое внимание специалисты уделяют очистке крупных магистралей, пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, а также к соцобъектам.

Городские службы работают в усиленном режиме, а аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов дежурят круглосуточно.

Снегопад накрыл Москву вечером 8 января. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в пятницу, 9 января, в столице прошел рекордный снегопад за последние 56 лет. За сутки выпало 42% месячной нормы осадков.

В связи с непогодой москвичей призвали выбирать для поездок по городу метро. Водителям рекомендовано соблюдать внимательность за рулем, не совершать резких маневров и придерживаться дистанции.

В свою очередь, аэропортовые службы были переведены в усиленный режим работы. Сотрудники гаваней осуществляют чистку перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

