Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за снегопада

Фото: Москва 24/Анна Селина

Москвичей призвали выбирать для поездок по городу метро из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Вы существенно сэкономите время в пути, а также городские службы быстрее уберут дороги от снега. Просим с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не мешать их проезду", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, затруднения движения наблюдаются на МКАД на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, в оба направления в районе Волоколамского шоссе, на внутренней стороне в районе улицы Саломеи Нерис, на внутренней стороне в районе улицы Поляны, на внешней стороне в районе улицы Подольских Курсантов, на внешней стороне в районе Бесединского шоссе, на внутренней стороне в районе улицы Верхние Поля и на внешней стороне в районе Дмитровского шоссе.

Водителям рекомендовано соблюдать внимательность за рулем, не совершать резких маневров и придерживаться дистанции.

Снегопад продлится в Москве до 10 января. За последние сутки в столице выпало более 60% месячной нормы осадков. В ближайшее время ожидается еще примерно 20 сантиметров. В ликвидации последствий снегопада задействовали примерно 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники.

На фоне непогоды аэропортовые службы были переведены в усиленный режим работы. Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают выпускать и принимать самолеты.

Кроме того, из-за снегопада возможны и локальные корректировки работы наземного транспорта. В связи с этим пассажиров призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

