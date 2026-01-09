Форма поиска по сайту

09 января, 12:12

Транспорт

Локальные корректировки работы наземного транспорта возможны в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Локальные корректировки работы наземного транспорта возможны в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", – предупредили в департаменте транспорта Москвы.

Пассажиров призвали быть внимательнее. Также их попросили слушать объявления водителей наземного транспорта.

Помимо этого, автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада, метели и сильного ветра. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные условия будут наблюдаться в городе до вечера 9 января.

Департамент транспорта Москвы указал, что самая сложная ситуация на данный момент наблюдается на МКАД и эстакадах, где фуры не могут подняться в гору и буксуют. Именно поэтому водителей большегрузов попросили не перегружать машины, а также планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени.

"Используйте зимние грузовые шины – они обеспечат хорошее сцепление с дорогой", – порекомендовал столичный Дептранс.

Водителям напомнили, что оказать помощь на дорогах смогут экипажи дорожного патруля. Помимо этого, Ситуационный центр ЦОДД постоянно мониторит ситуацию с движением в Москве.

Из-за снегопада в Московском регионе до конца суток 9 января действует желтый уровень погодной опасности. Ожидается, что за это время в столице выпадет почти две трети от месячной нормы осадков. Прирост снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров.

В связи с этим в городе в круглосуточном режиме проводятся работы по устранению последствий снегопада. Специалисты уделяют пристальное внимание сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке дорог и тротуаров у остановок, станций метро и МЦК, а также у железнодорожных станций и платформ, пересадочных узлов и социальных объектов.

Около 17–22 мм снега выпадет в Москве 9 января

транспортпогодагород

