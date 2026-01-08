Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 13:30

Общество

Две трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти две трети от месячной нормы осадков может выпасть в Москве менее чем за двое суток. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, с 21:00 8 января и до конца дня 9 января в столице ожидается сильный снегопад с метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду.

"Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров", – отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На фоне непогоды городские службы работают в усиленном режиме. Каждые несколько часов они будут проводить прометание с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. В мероприятиях задействуется необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки, а также дополнительно привлекаются силы и техника инженерных компаний.

Бирюков подчеркнул, что ночью и утром 8 января специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей улиц. Повсеместно они вывозят снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В течение светового дня специалисты организовывают работы по очистке крыш домов от снега и наледи.

В связи с прогнозами синоптиков горожанам рекомендовано соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Из-за ожидающегося снегопада в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он объявлен до конца суток 9 января.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов указывал, что во второй половине 9 января снегопад начнет стихать и закончится утром 10-го числа, когда зона осадков сместится на север. Всего снежный покров может превысить 50 сантиметров.

Снегопад в Москве продлится до выходных

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика