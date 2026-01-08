Две трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти две трети от месячной нормы осадков может выпасть в Москве менее чем за двое суток. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, с 21:00 8 января и до конца дня 9 января в столице ожидается сильный снегопад с метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду.

"Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров", – отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На фоне непогоды городские службы работают в усиленном режиме. Каждые несколько часов они будут проводить прометание с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. В мероприятиях задействуется необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки, а также дополнительно привлекаются силы и техника инженерных компаний.

Бирюков подчеркнул, что ночью и утром 8 января специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей улиц. Повсеместно они вывозят снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В течение светового дня специалисты организовывают работы по очистке крыш домов от снега и наледи.

В связи с прогнозами синоптиков горожанам рекомендовано соблюдать внимательность на улице, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Из-за ожидающегося снегопада в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он объявлен до конца суток 9 января.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов указывал, что во второй половине 9 января снегопад начнет стихать и закончится утром 10-го числа, когда зона осадков сместится на север. Всего снежный покров может превысить 50 сантиметров.

