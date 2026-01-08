Снежный покров превысит 50 см в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров может превысить 50 сантиметров в Московском регионе в ближайшие дни. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, начавшийся в столице снегопад усилится к вечеру 8 января.

"В ночь и утром 9 января будут самые интенсивные (осадки. – Прим. ред.). И в общей сложности в Москве и местами в Подмосковье снежный покров может вырасти до 30 сантиметров. Это прирост. То есть сейчас это 26–28 сантиметров, а может вырасти до 50 сантиметров с лишним", – отметил синоптик.

Метеоролог уточнил, что во второй половине 9 января снегопад начнет стихать и закончится утром 10-го числа, когда зона осадков сместится на север.

Городские службы Москвы были переведены в усиленный режим на фоне снегопада. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также в Москве приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.

Кроме того, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до конца суток 9 января.

