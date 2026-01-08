08 января, 12:04Общество
Снежный покров превысит 50 см в Москве в ближайшие дни
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Снежный покров может превысить 50 сантиметров в Московском регионе в ближайшие дни. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, начавшийся в столице снегопад усилится к вечеру 8 января.
"В ночь и утром 9 января будут самые интенсивные (осадки. – Прим. ред.). И в общей сложности в Москве и местами в Подмосковье снежный покров может вырасти до 30 сантиметров. Это прирост. То есть сейчас это 26–28 сантиметров, а может вырасти до 50 сантиметров с лишним", – отметил синоптик.
Метеоролог уточнил, что во второй половине 9 января снегопад начнет стихать и закончится утром 10-го числа, когда зона осадков сместится на север.
Городские службы Москвы были переведены в усиленный режим на фоне снегопада. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Также в Москве приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.
Кроме того, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до конца суток 9 января.
В ночное время проводилась очистка кровель от снежных наносов в Москве