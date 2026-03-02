Мужчина похитил почти 36 млн рублей из авто предпринимателя на юго-востоке Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Москвич подозревается в краже почти 36 миллионов рублей из салона автомобиля бизнесмена на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД РФ по городу.

По предварительным данным, 38-летний предприниматель приехал на Тихорецкий бульвар в торгово-ярмарочный комплекс, чтобы забрать выручку из принадлежащих ему магазинов. Он сложил средства в сумку и разместил ее в салоне автомобиля, но отвлекся на спущенное колесо. После его замены он обнаружил пропажу сумки с деньгами.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). В результате правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался ранее судимый 44-летний москвич. Его удалось задержать в подмосковной Балашихе. Выяснилось, что фигурант специально повредил колесо, чтобы похитить деньги.

У мужчины изъяли 27 миллионов рублей, которые вернут потерпевшему. Местонахождение остальной части украденного еще устанавливается. Также правоохранители установят все эпизоды противоправной деятельности фигуранта и возможных соучастников. Мужчину заключили под стражу.

Ранее полицейские в Башкирии задержали местного жителя, пытавшегося гвоздодером вскрыть банкомат с 12 миллионами рублей. Уточнялось, что при попытке вскрыть устройство сработала сигнализация, поэтому преступник скрылся с места инцидента. Но полицейским удалось найти злоумышленника и задержать его.

