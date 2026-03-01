Форма поиска по сайту

01 марта, 21:46

Туризм

В Минтрансе назвали спокойной обстановку в аэропортах на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обстановка в российских аэропортах на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке остается спокойной, скоплений пассажиров нет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Пассажиры отмененных рейсов между Россией и странами Ближнего Востока размещены в отелях или направлены домой. По данным министерства, авиакомпании вернули средства за почти 8 тысяч билетов, еще около 2 тысяч пассажиров перебронировали билеты на более поздние даты.

Всего с начала ограничений отменено 109 рейсов. Российские авиакомпании отменили 38, иностранные – 71 рейс. Основная часть (около 86 %) приходится на рейсы из России в ОАЭ и обратно. Перевозчики продолжают работать с пассажирами, чтобы минимизировать неудобства в условиях закрытого воздушного пространства и ограниченного количества гостиничных мест.

Минтранс и Росавиация ведут мониторинг соблюдения прав пассажиров, а также совместно с перевозчиками следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Пассажирам в экстренных случаях рекомендовали обращаться в посольства РФ.

Рекомендации по полетам в страны Персидского залива будут действовать до 02:59 по московскому времени 11 марта, при этом полеты в Израиль и Иран будут приостановлены до новых уведомлений.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке", а постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию безответственным шагом.

В результате атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство, все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

В РСТ туристам рекомендовали аннулировать туры с вылетом в ближайшие дни через страны Ближнего Востока и подбирать альтернативные направления совместно с туроператорами.

туризмтранспортза рубежом

