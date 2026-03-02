Отец телеведущего Александра Гордона умер на 85-м году жизни

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Поэт и художник Гарри Гордон – отец телеведущего Александра Гордона – скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журналиста Сусанну Альперину.

"Прочитала, что умер Гарри Борисович Гордон. Кто-то напишет – отец Александра Гордона. На самом деле Александр – сын своего отца. Невероятно талантливый, с большим чувством юмора", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам Альпериной, отца и сына связывали теплые отношения с неизменным подколом.

В 2011 году Александр Гордон познакомил ее с поэтом, когда представлял на "Кинотавре" фильм "Огни притона". При первой встрече ей показалось, что она знала Гарри Гордона всю жизнь – он напоминал ей собственного отца.

О смерти художника написала и внучка. Она рассказала, что узнала об этом, когда бежала в бомбоубежище под сирену. Сейчас у нее нет возможности приехать и проститься.

Гарри Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Он занимался поэзией и живописью. Причина смерти и дата прощания не сообщаются.