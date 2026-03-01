Форма поиска по сайту

01 марта, 20:04

Происшествия

Отель Fairmont в Дубае продолжает работу после пожара из-за обломков ракеты

Фото: ТАСС/AP/Altaf Qadri

Отель Fairmont The Palm в Дубае сообщил РИА Новости, что продолжает работу в штатном режиме после пожара, который произошел из-за падения обломков ракеты.

В частности, гости могут прибывать и выселяться из отеля, как и раньше. Представители гостиницы заявили, что все подтвержденные бронирования сохраняются. Кроме того, все внутренние услуги предоставляются в соответствии с планом. Однако меры безопасности на территории строго соблюдаются в Fairmont The Palm.

Частный сектор Дубая тоже продолжает работу в штатном режиме, уточнили власти эмирата. Однако им было рекомендовано перевести всех сотрудников на удаленный режим.

В свою очередь, как сообщает телеканал Al Arabiya, иранский БПЛА атаковал жилой небоскреб в дубайском районе Town Square. На появившихся в Сети кадрах видно, что зданию нанесен материальный ущерб. В частности, обломки дрона попали в одну из квартир. Сведения о пострадавших не раскрываются.

Ранее ракета упала возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. По словам очевидца, возле отеля прогремел сильный взрыв. После наблюдался сильный пожар и огромный столб черного дыма.

Предварительно, обломки иранской ракеты пробили крышу веранды возле входа в Fairmont The Palm. Туристов в связи с этим попросили не выходить из номеров. Также осколки ракеты упали на жилой район Palm Jumeirah в Дубае.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что туроператорам не поступали сведения о пострадавших среди граждан РФ после падения осколков ракеты на жилой район Palm Jumeirah в Дубае. Однако, как сообщила служба гражданской обороны Дубая, 4 человека пострадали из-за пожара. Их госпитализировали.

