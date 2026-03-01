Трамп заявил, что ВС США потопили девять иранских кораблей и уничтожили штаб ВМС ИРИ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооружённые силы потопили девять кораблей ВМС Ирана и уничтожили их штаб. Об этом он написал в личном аккаунте социальной сети Social Truth.

"Мы преследуем остальные – они тоже скоро будут лежать на дне моря! <...> В остальном их (иранские. – Прим. ред.) военно-морские силы действуют очень успешно", – написал американский лидер.

Кроме того, американское Центральное командование подтвердило использование бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану. Также США и Израиль нанесли авиаудары по Тегерану, в том числе по зданию иранской государственной телерадиокомпании, министерству разведки и больнице Ганди.

В ответ Иран сообщил о серии контрударов. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что иранские силы нанесли удары по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Ираке, а также по трем американским и британским танкерам в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

По данным КСИР, в результате этих атак погибли и были ранены около 560 американских военных, шесть сотрудников ЦРУ погибли в ОАЭ, еще двое получили ранения. Иран также заявил о повреждении военно-морской базы США Али аль-Салем в Кувейте и атаке на базу США у аэропорта Эрбиля в Ираке.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Позднее американский лидер заявлял, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном, и он принял поступившее предложение. Однако он отказался называть сроки возможных контактов с представителями исламской республики. Глава МИД Ирана, в свою очередь, ответил, что вопросы о возобновлении переговоров следует адресовать США.