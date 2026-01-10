Форма поиска по сайту

10 января, 10:46

Город

Рекордный за последние 56 лет снегопад прошел в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В Москве в пятницу, 9 января, прошел рекордный снегопад за последние 56 лет. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.

"В столице нашей родины, на главной московской метеостанции ВДНХ, в переводе на воду, за сутки в осадкомер попало 22 миллиметра небесной влаги, или 42% месячной нормы. В течение минувшей ночи снег ослабел, под утро выпало еще два миллиметра небольшого снега", – приводит слова синоптика РИА Новости.

Тишковец пояснил, что таким образом был побит рекорд 1976 года, когда в городе зафиксировали 12,9 миллиметра осадков.

Прирост свежевыпавшего снега в среднем составил 23 сантиметра. В Подмосковье большое количество осадков зафиксировали в Коломне и Можайске. По области рекордсменом по снегу стал Долгопрудный – 33 миллиметра.

В телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы подчеркнули, что в настоящее время городские службы принимают все возможные меры для скорейшей ликвидации последствий снегопада. Уборка снега ведется в круглосуточном режиме.

В частности, на столичных дорогах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Также специалисты проведут очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Снегопад накрыл Москву вечером 8 января. В связи с непогодой аэропортовые службы были переведены на усиленный режим работы.

Также сообщалось, что в городе скорректируют системы отопления. В столице уже сформированы аварийные бригады энергетиков.

Городские службы Москвы круглосуточно убирают снег на улицах

