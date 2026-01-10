Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты проводят работы по вывозу с улично-дорожной сети снежных валов. В течение субботы, 10 января, работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.

"Из-за рекордных объемов выпавшего снега городские снегосплавные пункты (ССП) работают с максимальной загрузкой. Для оперативного вывоза снежных валов с улиц города организованы места для временного складирования снега", – говорится в сообщении.

На дорогах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Также специалисты проведут очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега 10 января составит до одного сантиметра. Проводится сплошное механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой.

Снегопад накрыл Москву вечером 8 января. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Московском регионе за 12 часов выпало около 21 миллиметра осадков. В Гидрометцентре РФ уточнили, что снегопад прекратится после 09:00 10 января.

В связи с непогодой аэропортовые службы были переведены на усиленный режим работы. Осуществляется чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Вместе с тем в городе скорректируют системы отопления. В столице уже сформированы аварийные бригады энергетиков.