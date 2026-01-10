Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 08:22

Город

Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты проводят работы по вывозу с улично-дорожной сети снежных валов. В течение субботы, 10 января, работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.

"Из-за рекордных объемов выпавшего снега городские снегосплавные пункты (ССП) работают с максимальной загрузкой. Для оперативного вывоза снежных валов с улиц города организованы места для временного складирования снега", – говорится в сообщении.

На дорогах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Также специалисты проведут очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега 10 января составит до одного сантиметра. Проводится сплошное механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой.

Снегопад накрыл Москву вечером 8 января. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Московском регионе за 12 часов выпало около 21 миллиметра осадков. В Гидрометцентре РФ уточнили, что снегопад прекратится после 09:00 10 января.

В связи с непогодой аэропортовые службы были переведены на усиленный режим работы. Осуществляется чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

Вместе с тем в городе скорректируют системы отопления. В столице уже сформированы аварийные бригады энергетиков.

Суточный рекорд по количеству осадков обновлен в Москве

Читайте также


городпогода

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика