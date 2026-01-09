Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Около 21 миллиметра осадков выпало в Московском регионе за 12 часов, что составляет 40% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале

"За последние 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпало 14 миллиметров осадков, столько же на Балчуге, что составляет 26% месячной нормы. Большего всего в осадкомер попало осадков в Ближнем Подмосковье: в Домодедово – 21 миллиметр или 40% от нормы всего января", – отметил он.

По словам синоптика, в Дмитрове зафиксировали 18 миллиметров, Павловском Посаде и Подмосковной – 16 миллиметров, Кашире и Ново-Иерусалиме –14 миллиметров, Наро-Фоминске и Михайловском – 13 миллиметров.

При этом в Гидрометцентре РФ рассказали, что снегопад прекратится после 09:00 10 января. В настоящее время его интенсивность значительно уменьшилась.

"Как ожидается, предстоящей ночью может выпасть еще 2-3 миллиметра осадков, а прирост снежного покрова составить до 4 сантиметров", – цитирует синоптиков ТАСС.

Вместе с тем температура в столице 10 января составит от минус 6 до минус 8 градусов, а на дорогах сохранится гололедица.

В ликвидации последствий снегопада задействовано примерно 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники.

На фоне непогоды аэропортовые службы были переведены в усиленный режим работы. При этом в гаванях задержано более 55 рейсов и отменено почти 30. Однако массовых скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается.

Кроме того, из-за снегопада возможны локальные корректировки работы наземного транспорта. В связи с этим пассажиров призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

