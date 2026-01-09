Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 21:59

Общество

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Около 21 миллиметра осадков выпало в Московском регионе за 12 часов, что составляет 40% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале

"За последние 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпало 14 миллиметров осадков, столько же на Балчуге, что составляет 26% месячной нормы. Большего всего в осадкомер попало осадков в Ближнем Подмосковье: в Домодедово – 21 миллиметр или 40% от нормы всего января", – отметил он.

По словам синоптика, в Дмитрове зафиксировали 18 миллиметров, Павловском Посаде и Подмосковной – 16 миллиметров, Кашире и Ново-Иерусалиме –14 миллиметров, Наро-Фоминске и Михайловском – 13 миллиметров.

При этом в Гидрометцентре РФ рассказали, что снегопад прекратится после 09:00 10 января. В настоящее время его интенсивность значительно уменьшилась.

"Как ожидается, предстоящей ночью может выпасть еще 2-3 миллиметра осадков, а прирост снежного покрова составить до 4 сантиметров", – цитирует синоптиков ТАСС.

Вместе с тем температура в столице 10 января составит от минус 6 до минус 8 градусов, а на дорогах сохранится гололедица.

В ликвидации последствий снегопада задействовано примерно 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники.

На фоне непогоды аэропортовые службы были переведены в усиленный режим работы. При этом в гаванях задержано более 55 рейсов и отменено почти 30. Однако массовых скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается.

Кроме того, из-за снегопада возможны локальные корректировки работы наземного транспорта. В связи с этим пассажиров призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Системы отопления Москвы переведут в повышенный режим из-за похолодания

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика