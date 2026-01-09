Форма поиска по сайту

09 января, 20:40

Транспорт

Почти 30 рейсов отменили в аэропортах Московского региона

Фото: depositphotos/Feverpitch

Более 55 рейсов задержано и почти 30 отменено в аэропортах Московского региона из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщается в телеграм-канале Ространснадзора.

Ведомство отметило, что в Домодедове задерживаются более чем на 2 часа 12 рейсов, во Внукове – 26 рейсов, в Шереметьеве – 18 и в Жуковском – 1. При этом 4 и 24 самолета отменили в Домодедове и Внукове. В Шереметьеве на запасные аэродромы ушли 2 рейса.

"МТУ Ространснадзора по ЦФО сообщает актуальные данные о работе аэропортов московского авиационного узла (МАУ). Инспекторы непрерывно дежурят во всех аэропортах МАУ, отслеживая обстановку в сложных метеоусловиях", – говорится в сообщении.

Ространснадзор уточнил, что массовых скоплений пассажиров в терминалах гаваней не наблюдается.

Вечером 8 января Москву накрыл снегопад. Прирост снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров.

За последние сутки в столице выпало более 60% месячной нормы осадков. В ликвидации последствий снегопада задействовали примерно 130 тысяч человек и свыше 15 тысяч единиц техники.

Из-за снегопада возможны локальные корректировки работы наземного транспорта. В связи с этим пассажиров призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Вместе с тем из-за ожидаемого резкого похолодания системы отопления переведут в повышенный режим работы. В столице уже сформированы аварийные бригады энергетиков.

40% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние 12 часов

транспортпогодагород

