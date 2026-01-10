Небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидаются в столице 10 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в субботу, 10 января, составит от 6 до 8 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов, в некоторых районах также возможны небольшие осадки.

Синоптики отмечают, что в регионе будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что около 21 миллиметра осадков выпало в Подмосковье за 12 часов 9 января. По его данным, это составляет 40% от месячной нормы.

При этом в Гидрометцентре РФ заявили, что снегопад в столице прекратится после 09:00 10 января. В настоящее время его интенсивность значительно снизилась.