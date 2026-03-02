Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 12:17

Культура

Три альбома "Агаты Кристи" удалены с российских стримингов

Фото: ТАСС/Octagon.Media/Наталья Чернохатова

Три альбома уральской рок-группы "Агата Кристи" удалены с российских стриминговых платформ, сообщила газета "Коммерсант".

В частности, на площадках "Яндекс Музыка", "ВК Музыка" и "Звук" отсутствуют альбомы "Декаданс", "Опиум" и "Ураган".

При этом ранее экс-участник коллектива Вадим Самойлов в эфире калужского "Радио 40" рассказал, что в некоторых песнях "Агаты Кристи" обнаружили пропаганду наркотиков. В связи с этим в произведения внесут небольшие изменения, уточнил он.

До этого сервис Apple Music вернул профили некоторых российских артистов и музыкантов, которые были удалены из-за антироссийских санкций Евросоюза. Среди них – Олег Газманов, Филипп Киркоров, Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), Полина Гагарина, группа "Любэ" и Николай Басков. При этом музыкальные композиции все равно были недоступны.

Читайте также


культура

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика