Три альбома "Агаты Кристи" удалены с российских стримингов

Фото: ТАСС/Octagon.Media/Наталья Чернохатова

Три альбома уральской рок-группы "Агата Кристи" удалены с российских стриминговых платформ, сообщила газета "Коммерсант".

В частности, на площадках "Яндекс Музыка", "ВК Музыка" и "Звук" отсутствуют альбомы "Декаданс", "Опиум" и "Ураган".

При этом ранее экс-участник коллектива Вадим Самойлов в эфире калужского "Радио 40" рассказал, что в некоторых песнях "Агаты Кристи" обнаружили пропаганду наркотиков. В связи с этим в произведения внесут небольшие изменения, уточнил он.

До этого сервис Apple Music вернул профили некоторых российских артистов и музыкантов, которые были удалены из-за антироссийских санкций Евросоюза. Среди них – Олег Газманов, Филипп Киркоров, Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), Полина Гагарина, группа "Любэ" и Николай Басков. При этом музыкальные композиции все равно были недоступны.