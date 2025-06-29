Apple Music частично восстановил профили артистов Газманова, Киркорова и Shaman

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Профили артистов и музыкантов Олега Газманова, Филиппа Киркорова, Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) и некоторых других российских исполнителей вернулись в приложении Apple Music. Карточки артистов вновь доступны на соответствующем сайте.

Кроме-того, сервис также вернул профили певицы Полины Гагариной, группы "Любэ", артиста Николая Баскова. Теперь пользователи могут видеть биографию исполнителей и их фотографии. При этом музыкальные композиции все еще недоступны.

Ранее профили этих артистов были удалены из приложения из-за антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

В частности, под блокировку позже попали YouTube-каналы исполнителей. С сайта видеохостинга тогда пропали каналы Гагариной, Дронова, Газманова и певца Григория Лепса.

