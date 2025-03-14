Роскомнадзор опроверг блокировку треков "Касты" в "Яндекс Музыке"

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Роскомнадзор (РКН) не получал судебных решений в отношении треков группы "Каста" в этом году и не ограничивал доступ к ее песням в сервисе "Яндекс Музыка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным СМИ, 13 марта оригиналы треков коллектива пропали из "Яндекс Музыки". Там остались только записи с концертов. В сервисе Apple Music вовсе не было песен группы.

Позже в пресс-службе "Яндекса" уточнили, что музыкальные произведения изъяли по решению правообладателя. Песни для прослушивания все еще доступны в сервисах "VK Музыка" и Spotify..

В сентябре 2024 года "Яндекс Музыка" заблокировала альбом "Касты" под названием "Новинки зарубежного рэпа". Это произошло после получения требования от РКН об ограничении доступа. Решение в ведомстве объяснили наличием в музыке слов, которые были направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.