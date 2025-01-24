Минюст РФ включил в реестр иноагентов рэпера Влади

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Владислав Лешкевич признан в РФ иноагентом)

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов участника группы "Каста" рэпера Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

По данным министерства, рэпер публично создавал и распространял сообщения и материалы других иноагентов, а также публиковал недостоверную информацию о политике власти РФ. Кроме того, он выступал против специальной военной операции. На данный момент, отметил Минюст, Лешкевич не живет в России.

Помимо Влади, в список иноагентов были включены политический аналитик Антон Барбашин, журналист Би-Би-Си Ольга Ившина, блогер Максим Климов, украинский журналист Алексей Продайвода, журналистка Арина Федоровых и проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал". Они тоже выступали против СВО, распространяли материалы иноагентов и критиковали власть РФ, уточняет ведомство.

Кроме того, Барбашин призывал к введению ограничений в отношении России и взаимодействовал с организациями, которые на территории страны признаны нежелательными. В свою очередь, Ившина взаимодействовала с иностранными средствами массовой информации, а проект – с объединением из списка иностранных агентов, сказано в сообщении.

Ранее в список иноагентов был внесен российский рэпер Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков). Музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против СВО, отмечал Минюст.

