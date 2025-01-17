Журналист Андрей Козенко внесен в реестр иноагентов

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Минюст России внес журналиста Андрея Козенко в реестр иноагентов, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Кроме того, в перечень включены журналисты Ирина Ромалийская, Ксения Кирия, Анастасия Лотарева, Александра Прокопенко, Антон Рубин, а также проект "Идите лесом" и ООО "Алая Буква".

Внесенные в реестр иноагентов, говорится в сообщении министерства, распространяли недостоверную информацию о деятельности России. Кроме того, Козенко, Рубин, Ромалийская и Лотарева выступали против СВО.

Проект "Идите лесом" также распространял фейки о российской армии и выступал против проведения спецоперации на Украине. Организация "Алая Буква" внесена в реестр, так как ее учредитель Алексей Серегин является иноагентом. Ранее он также выступал против СВО и публиковал недостоверные данные о действиях Вооруженных сил России.

Ранее российский Минюст внес в перечень нежелательных иностранных и международных НПО две организации – "Канадский центр развития демократии в России" и американскую "Записанное будущее". Последняя НПО обвинялась в предоставлении информационно-технической поддержки западным странам для последующей антироссийской пропаганды.

