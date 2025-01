Минюст РФ внес в перечень нежелательных НПО две западные организации

Фото: 123RF/vladj55

Российский Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, две западных организации, сообщается на сайте ведомства.

В список вошли американская организация Recorded Future ("Записанное будущее", RF), а также канадская Canadian Center for Development of Democracy in Russia ("Канадский центр развития демократии в России").

Ранее российская Генпрокуратура признала деятельность RF нежелательной. Утверждалось, что НПО предоставляет западным странам информационно-техническую поддержку для пропаганды против России. Кроме того, организация активно работает с ЦРУ и разведками других стран, специализируясь на киберугрозах.