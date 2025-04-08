В "Ростехе" заявили, что Запад отстает от РФ в области ТОС

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Страны НАТО отстают от России по показателям производства тяжелых огнеметных систем (ТОС). Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха", член бюро Союза машиностроителей РФ Бекхан Оздоев.

"В мире и в частности в западных странах сопоставимые аналоги отсутствуют. В этом сегменте вооружений мы ушли вперед, оставив страны НАТО далеко позади", – приводит слова Оздоева ТАСС.

В "Ростехе" добавили, что "Тосочка" имеет существенно увеличенную дальность стрельбы. Колесная база дает возможность ТОС-2 быстрее занимать и покидать огневую позицию.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО.

Позже лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU), предложенный Еврокомиссией. Согласно документу, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

Между тем, по данным СМИ, в НАТО не увидели смысла в увеличении расходов на оборону. Дипломаты альянса начали задаваться вопросами о необходимости увеличения расходов на оборону после начала процесса нормализации российско-американских отношений.