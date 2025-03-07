Песков не исключил возможных ответных мер России на милитаризацию Европы

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Россия может быть вынуждена принимать ответные меры на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что это может потребоваться для обеспечения безопасности страны.

Представитель Кремля выразил обеспокоенность Москвы в рамках дискуссий на эту тему, которая включает развитие оборонного сегмента, так как Евросоюз позиционирует себя как противника России.

"Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности", – пояснил Песков.

Вместе с тем он указал на несоответствие темы милитаризации Европы с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, конечно, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины", – отметил представитель Кремля.

План милитаризации Европы (ReArm EU) был согласован лидерами государств Евросоюза на саммите в Брюсселе, прошедшем накануне, 6 марта. Согласно документу, писали журналисты, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

Конфликт на Украине, как указано в плане, представляет для ЕС "экзистенциальную угрозу". Там утверждается, что "от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС".

При этом Венгрия не поддержала заявление Евросоюза по Украине. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, причиной стало то, что оно направлено на поддержку военных действий и противоречит мирному урегулированию конфликта. Политик добавил, что Венгрия выступает за мир и присоединение к усилиям США, а не за продолжение конфликта.

