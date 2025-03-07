Евросоюз по итогам саммита решил обеспечивать "круговую оборону" Европы

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Евросоюз назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой, одновременно заявив о намерении автономно обеспечивать "круговую оборону" Европы. Об этом со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС сообщает РИА Новости.

"Европа должна стать более суверенной, более ответственной за свою собственную оборону, лучше экипированной, чтобы действовать и автономно отвечать на немедленные и будущие вызовы и угрозы на 360 градусов", – отмечается в документе.

В заявлении также повторяется позиция, что конфликт на Украине представляет для ЕС "экзистенциальную угрозу". Там утверждается, что "от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС", и подчеркивается необходимость учитывать угрозы и на других границах Европы.

Согласно документу, ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО, а приоритетами для военного производства станут системы ПВО, дальнобойная артиллерия и ракеты, беспилотники и противодронные системы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европе нужно рассмотреть вопрос об увеличении военного контингента НАТО на границе с Россией и Белоруссией. По его мнению, защита восточной границы ЕС является тем приоритетом, который никто не ставит под сомнение. Европейским странам, считает он, нужно взять больше ответственности за свою безопасность.