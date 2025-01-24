Шойгу: риск столкновения ядерных держав растет

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Риски столкновения ядерных держав в последнее время увеличиваются в связи с усилением конфликтности и обострением геополитического соперничества в мире. Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

По его мнению, западные страны начали прибегать к "идеологической и ценностной агрессии" против РФ и Белоруссии. Кроме того, он отметил, что они пытаются навредить не только через санкции, но и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в иных странах.

Такие действия Запада негативно влияют на международную обстановку, уточнил Шойгу. Например, секретарь Совбеза РФ указал на активное обесценивание международных структур (ВТО, ВОЗ, ОЗХО), которые все больше становятся политическими инструментами.

Также Шойгу предположил, что западные страны пытаются ослабить РФ и Белоруссию, в том числе лишить суверенитета и права на свободный выбор пути развития.

"Предпринимаются попытки подорвать международные усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и превратить космическое пространство в новую сферу вооруженного противостояния", – подытожил секретарь Совбеза РФ.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что некоторые члены конгресса США выступают за разрешение применять ядерное оружие, если на страну нападет другое государство.

При этом Владимир Путин заявлял, что Россия может снять с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в том случае, если США развернут такие системы.

