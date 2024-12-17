РФ не исключает наращивания боевых блоков на развернутых ракетах в ответ на шаги США

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Российская сторона в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) планирует до 5 февраля 2026 года поддерживать количество своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако это не исключает вероятности наращивания числа боевых блоков на развернутых носителях в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Москва также может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения на фоне нарастания внешних угроз, отметил Каракаев.

По его словам, в РФ в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность. Они осуществляются в акваторию Тихого океана.

"Это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты", – добавил генерал.

Кроме того, в России подходит к завершению разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем "Авангард" и "Орешник", подчеркнул Каракаев.

Серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник" начнется в ближайшее время, заявлял Владимир Путин. Президент подчеркнул, что необходимо обеспечить своевременное отслеживание старта ракет средней дальности и их перехват.

Путин также подчеркнул, что Россия может снять с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в том случае, если США развернут такие системы.