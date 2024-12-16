Белоусов назвал массовое применение БПЛА значимым прорывом в тактике ВС РФ

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Массовое применение беспилотников различного назначения стало значимым прорывом в тактике действий подразделений Вооруженных сил России. Такое заявление сделал министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании Минобороны, сообщает ТАСС.

"Это огневое поражение противника, ведение разведки и радиоэлектронной борьбы", – уточнил он.

Для подготовки расчетов БПЛА, развития приемов и способов применения дронов и внедрения новых вооружений специально создан Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

Между тем удары российским высокоточным оружием позволили нанести значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергосистемы, добавил Белоусов. По его словам, противник потерял возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

Ранее Владимир Путин сказал, что в России думают над выделением БПЛА в отдельный вид войск. Он отметил, что Белоусов "хорошо понимает вопросы", связанные с беспилотниками, и вместе с профессиональными военными рассматривает возможности организации такой работы.

Глава государства признался, что российские военные, конструирующие новые дроны прямо в зоне СВО, вызывают у него удивление и восхищение.