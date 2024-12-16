Белоусов: противник контролирует 25–30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей

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Потери ВСУ превысили 560 тысяч военных в 2024 году, а с начала СВО они составили почти 1 миллион человек. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Подорван боевой потенциал противника. Только в курской авантюре киевской режим потерял более 40 тысяч военнослужащих", – отметил министр на расширенном заседании коллегии ведомства.

В этом году в зоне спецоперации ВС РФ уничтожили более 58 тысяч единиц различного вооружения и техники ВСУ. Также российским высокоточным оружием был нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе.

В связи с этим, по словам Белоусова, украинские войска утратили возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

Кроме того, за текущий год российские силы смогли освободить почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой ВСУ. В настоящее время противник контролирует менее 1% территории Луганской Народной Республики и 25–30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, уточнил глава Минобороны.

"Вооруженные силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров", – сказал Белоусов.

По его словам, ВС РФ вынудили ВСУ перейти к обороне и применить оставшиеся резервы, а укомплектованность подразделений украинских войск на переднем крае не превышает 45–50%.

Самым значимым прорывом в тактике действий ВС РФ министр назвал использование беспилотников. Они стали огневым поражением противника, подчеркнул Белоусов. Как указал министр, на сегодняшний день российские силы задействуют более 3,5 тысячи БПЛА.

Он призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик аппаратов, включая увеличение их дальности, автономности и помехозащищенности.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России в этом году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации. Он отметил профессионализм и мужество солдат, труд работников оборонных предприятий и поддержку армии и флота, которая помогла российским военным захватить стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

