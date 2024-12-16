Пушилин: задачи России должны стать основой для переговоров по Украине

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что основой любых возможных переговоров по украинскому конфликту должны стать задачи, которые стоят перед Россией.

По его словам, начало переговоров возможно лишь при учете интересов российской стороны.

"Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров", – отметил глава республики.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп посетил Францию, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время встречи он призвал последнего прекратить военные действия и начать мирные переговоры. При этом Зеленский объяснял, что Киев не может признать свои утраченные территории как российские, так как это приведет к расколу страны и общества.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной при условии понимания Киевом реалий на земле.