Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня

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Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своей первой рабочей поездки в Париж после победы на выборах заявил лидеру Украины Владимиру Зеленскому о необходимости немедленного прекращения боевых действий. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Reuters.

"Трамп говорил Зеленскому и (президенту Франции Эммануэлю. – Прим. ред.) Макрону, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и переговоров для скорого окончания конфликта", – говорится в публикации.

Несколько дней назад Трамп провел трехсторонние переговоры с Макроном и Зеленским в Елисейском дворце Парижа. Их содержание не раскрывалось. Перед посадкой в автомобиль после встречи Трамп пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами.

Трамп ранее рассказывал о готовности Зеленского приступить к переговорам с предложением о прекращении огня. Но тот отвергал предложение немедленно прекратить военные действия и призывал дать гарантии безопасности, включая приглашение страны в НАТО.

