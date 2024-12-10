Bloomberg: Зеленский требовал на переговорах с Трампом приглашения Украины в НАТО

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже требовал пригласить Украину в НАТО для окончания конфликта, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Зеленский настаивал на гарантиях безопасности и утверждал, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы.

Несколько дней назад Трамп провел трехсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским в Елисейском дворце Парижа.

Содержание переговоров не раскрывалось. Перед посадкой в автомобиль после встречи Трамп пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами.

В Госдуме считают, что команда Зеленского получила определенные указания со стороны Трампа. В частности, по мнению депутатов, украинской стороне было заявлено, что Запад не будет препятствовать поставкам вооружения, однако вступление в НАТО и иные желания будут обсуждаться позже.