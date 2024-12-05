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Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Киев рассчитывает на устойчивый мир. При этом конкретные сроки заявления украинской стороны не указаны.

Как утверждают журналисты, глава офиса украинского президента Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, чтобы найти контакт с командой избранного президента США Дональда Трампа. На встрече с украинскими чиновниками были избранный вице-президент Штатов Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого Трамп хочет назначить спецпосланником по Украине, говорится в материале.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в том, что тот лишил страну шансов подписать "нормальный" мирный договор с российской стороной. Он также отметил упущенную в 2023 году возможность Украины вступить в НАТО. Более того, Зеленский лишился шанса вести переговоры с позиции силы, уточнил депутат.