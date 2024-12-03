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Великобритания стремится создать максимально сильные позиции Украины на возможных переговорах по урегулированию конфликта с Россией, заявил премьер-министр королевства Кир Стармер. Его слова передает "Московский комсомолец".

По его словам, Лондон желает, чтобы киевский режим мог обеспечить прочный мир на своих условиях. Более того, этот договор должен гарантировать безопасность, независимость и право выбирать Украине собственное будущее, указывает Стармер.

Он заверил, что Британия будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. По его словам, Британия несет "моральную ответственность" за ситуацию, в которой оказалась Украина, так как Лондон был подписантом Будапештского меморандума о гарантиях безопасности страны, создав условия для отказа Киева от ядерного оружия.

Джонсон также высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине и заявил, что на каком-то из этапов для этого могут потребоваться европейские миротворцы. По его мнению, в зоне конфликта необходимо размещение "многонациональных европейских сил", которые будут помогать украинцам охранять и патрулировать границу. Он отметил, что создание подобных сил невозможно без участия Великобритании и ее военных.

В конце сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на "заметную роль" Великобритании в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, Лондон сейчас – главный противник мира, он стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия.

Полянский напомнил, как Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной. По его мнению, такую позицию Британия занимает из-за того, что веками взращивала русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.