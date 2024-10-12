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12 октября, 19:48

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РБК: Джонсон назвал чушью обвинения в срыве мирных переговоров по Украине

Борис Джонсон снял с себя ответственность за срыв переговоров России и Украины

Фото: 123RF/katatonia

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не является виновным в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отрывки из мемуаров политика под названием Unleashed.

"Это полная чушь. <…> Не думаю, что украинский лидер Владимир Зеленский или кто-либо еще мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в президентском офисе больше пяти минут", – отметил Джонсон.

В книге также сказано, что бывший премьер-министр Британии был поражен выдвинутыми в его адрес обвинениями и узнал о них лишь после отставки, когда был в ресторане Греции, где одна из посетительниц решила оставить ему записку.

"Господин Джонсон, как вы можете спокойно жить, когда погибают сотни тысяч людей после того, как вы съездили в Киев и остановили мирное соглашение в апреле 2022 года?" – сказано в сообщении Джонсону.

В конце сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на "заметную роль" Великобритании в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, Лондон сейчас – главный противник мира, он стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия.

Полянский напомнил, как Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной. По его мнению, такую позицию Британия занимает из-за того, что веками взращивала русофобию, которая сейчас достигла своего апогея.

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