Лавров заявил, что переговоры с Киевом возможны лишь без ультиматумов

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Переговоры с Киевом возможны лишь без ультиматумов. Только мечтатели на Западе могут рассчитывать, что РФ пойдет на формулу украинского президента Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, суть таких саммитов заключается в бесперспективной формуле мира.

"Поэтому все, что находится в ряду мероприятий, продвигавших эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, только какие-то мечтатели на Украине и Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет. Речь идет именно об игре. Нас хотят поставить в ситуацию, когда мы клюнем на что-то, что устраивает Зеленского", – цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что власти Украины этой осенью планируют начать подготовку к возможным переговорам с Россией. По их словам, Киев намерен обсудить обмен пленными по принципу "все на всех", а также обговорить продовольственную и ядерную безопасность.

Российские власти неоднократно отмечали, что после вторжения ВСУ в Курскую область о переговорах с Украиной не может быть и речи. Так, по словам Владимира Путина, вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах.

