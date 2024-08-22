Kyiv Independent: Украина осенью начнет подготовку к переговорам с РФ

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Власти Украины этой осенью планируют начать подготовку к возможным переговорам с Россией. Об этом пишет украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на источники, близкие к президенту страны Владимиру Зеленскому.

По их словам, Киев намерен обсудить обмен пленными по принципу "все на всех", а также обговорить продовольственную и ядерную безопасность.

Российские власти неоднократно отмечали, что после вторжения ВСУ в Курскую область о переговорах с Украиной не может быть и речи. Так, по словам Владимира Путина, вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах.

По информации зарубежных СМИ, Киев хочет провести переговоры с Москвой, но при участии посредников. В офисе Зеленского считают приоритетным вариантом формат "зерновой сделки" с посредничеством Турции.