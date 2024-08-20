Politico: Украина захотела переговоров с РФ в формате зерновой сделки

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Киев захотел провести переговоры с Москвой после вторжения ВСУ в Курскую область, но при участии посредников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Politico.

По данным СМИ, Украина хочет организовать переговоры с Россией при участии третьей стороны. Это связано с нападением украинских военных на Курскую область, которое, как считают украинские власти, улучшило переговорные позиции.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского назвали приоритетным вариантом формат "зерновой сделки" с посредничеством Турции.

"Это план, на который мы нацелены", – рассказал изданию анонимный источник, близкий к офису главы государства.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются боестолкновения между ВС РФ и ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера, также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

За все время боев украинская армия потеряла свыше 4 тысяч военнослужащих, а также 58 танков.

Зеленский в качестве причины нападения ВСУ на Курскую область назвал медлительность западных стран. По его мнению, если бы Запад снял ограничения на применение оружия по российской территории, то у украинской армии не было бы необходимости проводить операцию в Курской области.

