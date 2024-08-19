Ушаков заявил, что мирные предложения РФ по Украине не аннулированы

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Мирные инициативы РФ по Украине, предложенные Владимиром Путиным, не аннулированы, однако сейчас говорить о них Москва не будет. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Life.ru.

"Все зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области", – сказал Ушаков, имея в виду паузу в переговорном процессе.

Ранее российский лидер призвал Киев начать переговоры о мире, главным условием которых должен стать полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь, западные СМИ сообщали, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион сорвало секретные переговоры о мире, которые должны были пройти в Катаре. Там стороны якобы планировали договориться прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Однако в МИД РФ опровергли эту информацию.

