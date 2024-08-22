Фото: depositphotos/mariakarabella

Справедливый мир для Киева является скорее иллюзией, чем реальностью, считает чешский лидер Петер Павел. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Novinky.

Украина рассчитывает на выплату компенсаций и возвращение утраченных территорий, напомнил он.

"Реальность будет немного другой", – отметил политик.

Павел предполагает, что РФ сможет сохранить контроль над некоторыми украинскими территориями. Таким образом, Киев и Запад могут только пытаться приблизиться к справедливым условиям, высказал он свое мнение.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у Украины не хватает солдат для продолжения конфликта. Он также признал мощь российских войск, припомнив победу над фашистской Германией и французским императором Наполеоном Бонапартом.

Действующий президент США Джо Байден, по мнению Трампа, совершил большую ошибку, допустив вступление Украины в состав Североатлантического альянса.

