Трамп заявил, что Украине не хватает людей для продолжения конфликта

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у Украины не хватает солдат для продолжения конфликта. Об этом он сообщил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, трансляция которого велась в соцсети X.

"У Украины нет достаточного числа людей. В данный момент они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", – заявил Трамп.

Он также признал мощь российских войск, припомнив победу над фашистской Германией и французским императором Наполеоном Бонапартом.

Действующий президент США Джо Байден, по мнению Трампа, совершил большую ошибку, допустив вступление Украины в состав Североатлантического альянса.

По словам Маска, в преддверии интервью с Трампом социальная сеть X подверглась массированной DDoS-атаке. Спустя некоторое время все проблемы удалось устранить, и трансляция разговора Маска и Трампа началась на странице экс-президента США.

Ранее Трамп заявил, что готов провести любые дебаты со своей соперницей по предвыборной гонке Камалой Харрис. Он добавил, что дает обещание провести с ней дебаты и подчеркнул, что считает ее еще более легким соперником, чем Байдена.