Маск заявил о DDoS-атаке на соцсеть X в преддверии интервью с Трампом

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Социальная сеть X подверглась массированной DDoS-атаке в преддверии интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

"Похоже, на соцсеть X идет массированная DDoS-атака. Работаем над ее отключением. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позже", – написал Маск на своей странице.

Спустя некоторое время трансляция разговора Маска и Трампа все же началась на странице экс-президента США. На момент публикации интервью в прямом эфире прослушивают более миллиона человек.

Трамп анонсировал свое большое интервью Маску в начале месяца.

По информации СМИ, Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Точная сумма пожертвования неизвестна, однако, согласно источникам журналистов, она значительна.

Кроме того, Маск собирается выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа.