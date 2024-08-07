Трамп анонсировал свое интервью с Илоном Маском

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Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал свое интервью миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Об этом он сообщил в собственной социальной сети Truth Social.

"В понедельник вечером я буду давать большое интервью Илону Маску, подробности позже", – написал он.

Сам Маск на данный момент не объявлял о предстоящем интервью с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что готов провести любые дебаты с вице-президентом страны Камалой Харрис. Он добавил, что дает обещание провести с ней дебаты и подчеркнул, что считает ее еще более легким соперником, чем нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.