Трамп заявил о готовности дебатов с Харрис "в любом виде"

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести любые дебаты с вице-президентом страны Камалой Харрис. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я не возражаю против наших дебатов в любом виде", – высказался он.

Трамп добавил, что дает обещание провести с ней дебаты и подчеркнул, что считает ее еще более легким соперником, чем нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.

Байден отказался от переизбрания на пост главы государства 21 июля и предложил в качестве своей замены кандидатуру Харрис. По его словам, он будет ее поддерживать в ведении предвыборной кампании.

Харрис ранее также заявляла, что готова к дебатам с Трампом.