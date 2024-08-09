Маск пригрозил Мадуро "космическим лазером" в ответ на блокировку X в стране

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Бизнесмен Илон Маск заявил, что использует "космический лазер" против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после решения приостановить работу соцсети X в стране, пишет "Газета.ру".

Ранее Мадуро заявил, что соцсеть Х множество раз нарушила законодательство в стране. По этой причине ее работа в Венесуэле будет приостановлена на 10 дней.

Пользователи задали предпринимателю вопрос, готовит ли Маск "космические лазеры", чтобы ответить на решение властей Венесуэлы.

"Мы подпалим ему усы из космоса!" – написал в ответ бизнесмен в X.

Маск уже пообещал отправить президента Венесуэлы в тюрьму Гуантанамо на Кубе "на осле". Это было сделано после того, как бизнесмен принял вызов на бой от Мадуро и пообещал бесплатно отправить его на Марс в случае победы.

В июле Мадуро стал президентом страны, его полномочия теперь истекут в 2031 году. После этого в стране начались беспорядки. При этом сам Мадуро заявил, что зарубежные СМИ хотят привести Венесуэлу к гражданской войне.

