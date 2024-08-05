Илон Маск рассказал, что второй человек получил имплант от Neuralink

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Уже второй человек получил имплант в мозг от компании Neuralink. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана на YouTube.

Маск поделился, что процедура вживления импланта от Neuralink прошла успешно. По его словам, сейчас в мозгу второго пациента работают 400 электродов.

"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", – сказал предприниматель.

В начале 2024 года Маск сообщил, что 29-летний Нолан Арбо, который стал первым человеком с вживленным в мозг чипом Neuralink, чувствует себя хорошо. Мужчина рассказывал, что пользуется чипом почти весь день.

Устройство позволило ему управлять смартфоном и компьютером, применяя силу мысли. По словам Маска, в первую очередь данный чип был создан для людей, лишенных возможности использовать конечности.

